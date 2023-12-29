Samsung планирует снизить цены на линейку Galaxy S24

По словам поставщиков секретной информации, две модели из линейки смартфонов Galaxy S24 будут, по оценкам Samsung, продаваться ещё большими тиражами, чем гаджеты серии Galaxy S23. Он получил данную информацию на основе слухов о том, что компания Samsung заказала дополнительные партии смартфонов Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra, так как ожидается, что эти смартфоны будут пользоваться огромным спросом на рынке. Корейский гигант также может анонсировать снижение цен на эти модели, чтобы привлечь больше внимания к своей продукции, ведь если гаджеты будут дешевле iPhone 15, то спрос точно будет.

Данная стратегия, теоретически, позволит Samsung сэкономить на стоимости компонентов, потому что некоторые элементы конструкции компания берёт из предыдущей линейки смартфонов. В итоге элементы системы получаются более доступными из-за того, что компании не нужно модифицировать производственные линии. Правда, это всё равно не совсем объясняет как именно компания хочет снизить стоимость смартфонов, потому что новые процессоры стоят дороже, чипы памяти подорожали, новые камеры стоят денег. А ведь если слухи верны, смартфоны Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra будут иметь 12 ГБ оперативной памяти, что может стать значимым аргументом, но на фоне роста стоимости чипов памяти такое удовольствие явно не может быть дешёвым. Но, благо, до презентации смартфонов осталось не так уж много времени и тогда можно будет говорить о реальных ценах и конкуренции.
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