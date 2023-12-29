Samsung планирует снизить цены на линейку Galaxy S24

Данная стратегия, теоретически, позволит Samsung сэкономить на стоимости компонентов, потому что некоторые элементы конструкции компания берёт из предыдущей линейки смартфонов. В итоге элементы системы получаются более доступными из-за того, что компании не нужно модифицировать производственные линии. Правда, это всё равно не совсем объясняет как именно компания хочет снизить стоимость смартфонов, потому что новые процессоры стоят дороже, чипы памяти подорожали, новые камеры стоят денег. А ведь если слухи верны, смартфоны Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra будут иметь 12 ГБ оперативной памяти, что может стать значимым аргументом, но на фоне роста стоимости чипов памяти такое удовольствие явно не может быть дешёвым. Но, благо, до презентации смартфонов осталось не так уж много времени и тогда можно будет говорить о реальных ценах и конкуренции.