Samsung планирует совершить революцию с Exynos 2600

Exynos 2600 станет первым процессором Samsung, выполненным по 2-нанометровому техпроцессу GAA. По стандартной стратегии компании, в следующем году он должен появиться в Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Edge, а модель Galaxy S26 Ultra обычно оставалась за Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако аналитики считают, что благодаря новейшей литографии именно Exynos 2600 получит место в топовом флагмане, что станет первым случаем за три года, когда версия Ultra снова выйдет с фирменным процессором Samsung. С 2023 года все Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra и нынешний Galaxy S25 Ultra поставлялись исключительно со Snapdragon, независимо от региона.

Теперь же, по данным The Korea Herald и аналитика Park Kang-ho из Daishin Securities, Exynos 2600 должен дебютировать именно в Galaxy S26 Ultra и принести компании рост прибыли. Недавние тесты показали, что новый процессор способен конкурировать с урезанной по частотам версией Snapdragon 8 Elite Gen 5, а значит готов бороться с ведущими решениями индустрии. Geekbench 6 также зафиксировал интересное сравнение — Exynos 2600 обошёл Apple A19 Pro в многопоточных задачах, уступив лишь около пятнадцати процентов в одноядерных тестах — результат, которого до сих пор никто не достигал. В сравнении с Exynos 2500 новый чип продемонстрировал значительный прирост производительности, а Samsung дополнительно решила проблему перегрева, внедрив технологию Heat Pass Block, позволяющую лучше контролировать температуру и удерживать стабильную мощность.
