Samsung подтвердила проведение мероприятия Galaxy Unpacked в феврале

Samsung имеет огромный опыт проведения мероприятий Galaxy Unpacked для запуска своих флагманских смартфонов, южнокорейский гигант сделает то же самое для будущих устройств серии Galaxy S22. Хотя дата мероприятия Galaxy Unpacked не разглашается, компания подтвердила, что новое мероприятие Galaxy Unpacked действительно состоится в феврале 2022 года.

В линейке S22 будет три смартфона — Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. Поскольку южнокорейский гигант прекратил выпуск телефонов серии Note, Samsung Galaxy S22 Ultra считается духовным преемником Galaxy Note20. Топовый смартфон в предстоящей линейке Galaxy S22 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic 2X AMOLED с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1750 нит. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или недавно анонсированном чипсете Exynos 2200, в зависимости от региона доступности. Он будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.
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