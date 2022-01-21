Samsung подтвердила проведение мероприятия Galaxy Unpacked в феврале

В линейке S22 будет три смартфона — Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. Поскольку южнокорейский гигант прекратил выпуск телефонов серии Note, Samsung Galaxy S22 Ultra считается духовным преемником Galaxy Note20. Топовый смартфон в предстоящей линейке Galaxy S22 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic 2X AMOLED с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1750 нит. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или недавно анонсированном чипсете Exynos 2200, в зависимости от региона доступности. Он будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.