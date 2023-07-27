Samsung подтвердила выход Galaxy S23 FE

Один из руководителей компании Samsung в Южной Африке Джастин Хьюм в интервью Android Authority подтвердил скорый релиз смартфона Galaxy S23 FE. Тем временем аппарат засветился в базе Wireless Power Consortium под обозначением SM-S711U. Судя по приведенной фотографии, аппарат получит плоский экран с довольно толстой нижней рамкой.

Ранее смартфон был замечен в базе популярного бенчмарка Geekbench, который подтвердил использование фирменной однокристальной системы Exynos 2200 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Samsung Xclipse 920. Также сообщалось о 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 13.