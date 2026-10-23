Samsung похвасталась продажами Galaxy Z Fold8

При этом Samsung сопоставляет продажи сразу двух складных смартфонов книжного формата, выпущенных в этом году, с показателями всего одной модели прошлого года. Компания также не раскрыла отдельные результаты каждого устройства, поэтому неизвестно, превосходит ли Galaxy Z Fold8 или Galaxy Z Fold8 Ultra продажи Galaxy Z Fold7 по отдельности. На этом фоне объединённая статистика выглядит не вполне показательной. При этом в Samsung объясняют рост продаж исключительным спросом на обе новинки и приводят в качестве дополнительного аргумента данные поисковых запросов Google. В 32 европейских странах количество запросов, связанных со складными смартфонами Samsung, в сентябре увеличилось более чем на 260% по сравнению с августом. Но, вероятно, дело ещё и в релизе складного флагмана Apple.