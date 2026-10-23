Samsung похвасталась продажами Galaxy Z Fold8

В сентябре компания Samsung сообщила, что совокупные продажи Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra в Европе на 50% превысили показатели Galaxy Z Fold7 за аналогичный период прошлого года. Теперь компания опубликовала новые данные, охватывающие первые 9 недель с момента начала продаж новинок. По данным Samsung, за 9 недель после выхода на рынок совокупные продажи Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra в Европе оказались на 45% выше, чем у Galaxy Z Fold7 за соответствующий период 2025 года. В заголовке компания округляет результат до «почти 50%», однако внимательное сравнение показывает, что преимущество немного сократилось по сравнению с сентябрьским отчётом.

При этом Samsung сопоставляет продажи сразу двух складных смартфонов книжного формата, выпущенных в этом году, с показателями всего одной модели прошлого года. Компания также не раскрыла отдельные результаты каждого устройства, поэтому неизвестно, превосходит ли Galaxy Z Fold8 или Galaxy Z Fold8 Ultra продажи Galaxy Z Fold7 по отдельности. На этом фоне объединённая статистика выглядит не вполне показательной. При этом в Samsung объясняют рост продаж исключительным спросом на обе новинки и приводят в качестве дополнительного аргумента данные поисковых запросов Google. В 32 европейских странах количество запросов, связанных со складными смартфонами Samsung, в сентябре увеличилось более чем на 260% по сравнению с августом. Но, вероятно, дело ещё и в релизе складного флагмана Apple.
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