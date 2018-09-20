Samsung показала Galaxy A7 (2018)

В компании Samsung тоже решили, что пора выпустить смартфон, у которого на тыльной стороне будет расположена система из трех камер. Этим смартфоном стал Galaxy A7 (2018), который выглядит очень привлекательно и дает вам возможность делать привлекательные снимки. Не стоит ждать от продукта качества как у флагманов или даже лучше, ведь это продукт среднего класса. Да, три камеры лучше просчитывают окружающую среду и глубину снимка, позволяют делать красивое размытие вокруг, плюс есть масса программных настроек. Все это выглядит достаточно привлекательно, да и в целом смартфон нам скорее понравился, чем наоборот. Это тот случай, когда устройство точно стоит своих денег. Правда, на текущий момент саму стоимость еще не называют, но дорогим он явно не будет, это же A-линейка.