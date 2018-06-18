Samsung показала странный смартфон

В сети появились фотографии смартфона Samsung, про который так долго все говорили. Это складное устройство с двумя экранами, которое имеет довольно толстый корпус и два сенсорных дисплея с большой диагональю. Выглядит данное решение очень интересно, но не более того — в реальной жизни вы бы таким пользоваться не захотели. Во-первых, смартфон очень толстый — панель со вторым дисплеем получись совсем не такой тоненькой, как обещали на фотографиях из сети. Во-вторых, никакого практического преимущества от наличия таких двух раздельных дисплеев нет. Это просто не очень удобный вариант смотреть две ленты новостей на двух экранах одного смартфона. Может в будущем компания представил более продвинутые варианты устройства, но сейчас говорить об этом еще рано. Технологии явно не готовы к такому прорыву.