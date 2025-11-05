Samsung показала свою замену Dolby Vision 2

Однако, чтобы зрители могли воспользоваться всеми этими улучшениями, необходима поддержка со стороны стриминговых сервисов. То есть если какой-то онлайн-кинотеатр не поддерживает новый стандарт, то владелец телевизора за внушительную сумму денег не получит всех вышеперечисленных преимуществ. Впрочем, учитывая опыт производителя в данном направлении, все крупные стриминговые сервисы получат поддержку стандарта в ближайшее время, а затем Samsung сможет не платить отчисления за использования технологии Dolby Vision 2. Это важное преимущество для производителя, который выпускает массу телевизоров и, естественно, хочет сократить свои расходы. Осталось только посмотреть на новый стандарт вживую и решить, стоит ли он потраченных ресурсов и времени.