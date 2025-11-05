Samsung показала свою замену Dolby Vision 2

Во время пресс-тура на прошлой неделе компания Samsung официально показала специальную демонстрацию новой динамической технологии HDR, которая включает шесть функций, аналогичных возможностям недавно представленного Dolby Vision 2. Телевизоры Samsung и других производителей, которые будут поддерживать этот стандарт, смогут увеличивать яркость изображения до 4000–5000 нит, адаптировать картинку под конкретные жанры контента, регулировать степень сглаживания движения, улучшать визуальное качество потоковых игр и подстраиваться под освещение в помещении. Также стандарт предлагает более точное отображение тонов на разных участках экрана и улучшенную цветопередачу.

Однако, чтобы зрители могли воспользоваться всеми этими улучшениями, необходима поддержка со стороны стриминговых сервисов. То есть если какой-то онлайн-кинотеатр не поддерживает новый стандарт, то владелец телевизора за внушительную сумму денег не получит всех вышеперечисленных преимуществ. Впрочем, учитывая опыт производителя в данном направлении, все крупные стриминговые сервисы получат поддержку стандарта в ближайшее время, а затем Samsung сможет не платить отчисления за использования технологии Dolby Vision 2. Это важное преимущество для производителя, который выпускает массу телевизоров и, естественно, хочет сократить свои расходы. Осталось только посмотреть на новый стандарт вживую и решить, стоит ли он потраченных ресурсов и времени.