Samsung показала тизер трискладного смартфона

В последние недели появилось очень много информации о грядущем складном смартфоне от компании Samsung, который будет складываться из трёх частей и станет прямым конкурентом Huawei Mate XT. А вчера во время мероприятия Unpacked 2025, где были представлены Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, компания фактически подтвердила свои планы на выпуск такого устройства. На презентации буквально на несколько секунд появились изображения устройств, над которыми сейчас работает компания, и на этих тизерах можно явно заметить тройной форм-фактор складного смартфона как часть будущих устройств Samsung наряду с гарнитурой XR Project Moohan.

Согласно последним слухам, первый трискладной смартфон компании Samsung будет выпущен ограниченным тиражом всего около в 200000 единиц. И ожидается, что он поступит в продажу в третьем квартале текущего года, то есть в период с июля по сентябрь. Это совпадает с ежегодным мероприятием Samsung, посвящённым запуску складных устройств, которое в 2024 году прошло в июле. Более того, компания Samsung Display уже представила два варианта складных дисплеем, которые можно складывать два раза — один складывается в форме буквы Z, подобно Mate XT, а другой — в форме буквы G, где экран полностью защищён, когда устройство сложено. Так что в ближайшем будущем подобных устройств будет гораздо больше, но они всё равно будут очень дорогими, потому что такие дисплеи доступными быть не могут по определению ещё лет пять как минимум.
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