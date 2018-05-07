Samsung покажет гибкий смартфон на MWC 2019

2018-05-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung; [81]
Пользователи любят обсуждать выход гибкого смартфона от компании Samsung, хотя сама компания об этом вообще не упоминает. Тем не менее, в сети появились данные, что на выставке MWC 2019 будет продемонстрирован гибкий смартфон от этого производителя. Не могу с уверенностью сказать, что эта информация правдива, так как производитель ничего по этому поводу не говорит, но нужно понимать, что патентов действительно было сделано очень много. Если такой гигант рынка делает патент на гибкий смартфон по три раза, то есть вероятность, что когда-то этот смартфон действительно покажут. Осталось только решить, нужен ли вообще тот продукт потенциальным покупателям, ведь и обычного смартфона хватает за глаза. Гибкий вариант это скорее интересная возможность попробовать что-то необычное.


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