Samsung покажет на CES 2021 новые дисплеи

Выставка CES 2021 будет проходить в формате виртуального мероприятия из-за продолжающейся ситуации с коронавирусом. На мероприятие, которое продлится с 11 по 14 января 2021 года, крупные производители покажут весьма интересные новинки, технологии и прочие тонкости. Среди них, похоже, много внимания привлечет технология OLED. Новый тизер Samsung Display обещает OLED-дисплей с «супер качеством изображения» и «кинематографическими цветами» для ноутбуков. И, если верить инсайдерам, ноутбуков будет достаточно много — около десяти штук. Фактически, это косвенно намекает на то, что OLED-дисплей Samsung Display для ноутбуков будет иметь улучшенную работу технологий Sun Light и HDR. Но, конечно, стоит понимать, что это только на бумаге.

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