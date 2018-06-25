Samsung получила еще один патент

Компания Samsung продолжает получать странные патенты на смартфоны, которые, вероятнее всего, никогда в свет и не выйдут. Например, некоторое время назад производитель заполучил патент на смартфон с двумя дисплеями или гибким дисплеем, но потом официально заявил, что никто такого продукта в ближайшее время делать не станет. Далее, корейская компания получила разрешение на создание гибрида — смартфона и планшета. Вы получаете в руки смартфон, у которого можно отогнуть дисплей и получить планшет. Довольно интересная технология, которая смотрится классно, вот только будет ли реализацию возможной в ближайшие лет десять — не совсем понятно. Пока что производители говорят, что это невозможно. Вероятно, в Samsung просто набирают патенты, чтобы потом как-то выйти вперед в плане технологий.