Samsung получила очередной патент

В последнее время компания Samsung делает множество странных патентов, которые, вполне вероятно, никто реализовывать не планирует. Компания просто набирает патенты, чтобы потом можно было либо подать в суд на конкурентов, которые используют схожие технологии, либо реализовать что-то очень крутое и не переживать, что кто-то потребует выплачивать процент с прибыли. Например, сейчас компания получила патент на смартфон, у которого на тыльной стороне размещен еще один дисплей. Это не новая технология и на рынке уже есть предостаточно вариантов смартфонов с двумя дисплеями. Однако, в этот раз производитель прямо серьезно взялся за дело и показал второстепенный дисплей в очень необычном формате. Думаю, такое решение было бы очень интересным, но никто его покупать не станет. Да и производить тоже.