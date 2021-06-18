Samsung получила патент на камеры под дисплеем

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что новый складной смартфон компании Samsung будет оборудован специальной камерой под дисплеем. В принципе, для современного рынка это совершенно не новость, так как есть множество различных гаджетов, которые оборудованы камерой по дисплеями и вполне себе спокойно продаются. Другое дело, что современные производители пытаются предоставить потенциальным покупателям какие-то новые функции, так как в плане производительности все текущие флагманы от предыдущих моделей практически не отличаются. И в компании Samsung решили, что было бы неплохо аргументировать более высокую цену складного смартфона нового поколения хотя бы камерой под дисплеем.

Для того, чтобы использовать свой складной смартфон нового поколения с камерой под дисплеем, производитель решил получить дополнительные патенты, которые позволят выпускать данную линейку смартфонов в будущем без страха получить какие-то штрафы со стороны патентных троллей. На просторах интернета уже даже есть рендеры, нарисованные на основе патентов корейского производителя, и в таком формате смартфон выглядит даже более привлекательно. Дело в том, что без камер, которые вырезают в дисплее, устройство получается более органичным и привлекательным, да и можно проще и комфортнее использовать диагональ гаджета. С нетерпением ожидаем официального анонса нового смартфона, чтобы оценить все эти улучшения.