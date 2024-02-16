Samsung получила патент на необычный складной смартфон

Samsung уже достаточно длительное время занимает лидирующие позиции на рынке складных смартфонов — буквально с момента выпуска первого Galaxy Z Fold. А сегодня появился новый патент, который показывает, как могут выглядеть будущие решения компании в этом сегменте. Например, иллюстрации патента показывают дисплей без внешнего экрана — вместо этого вы сможете развернуть устройство и задействовать раскладной дисплей внутри конструкции. Вы также сможете увеличить размер экрана и превратить это устройство в полноценный планшет, что звучит как очень удобная возможность — можно иметь компактное устройство в роли смартфона, но при необходимости заменить гаджет на планшет одним движением руки.

Но стоит сразу уточнить, что данное решение пока что под вопросом. Да, на рынке уже есть планшеты, которые демонстрируют технологию выезжающего дисплея, но сейчас это всё реализовано только на стадии прототипа. Соответственно, пройдут годы, прежде чем такая технология будет работать правильно и её можно будет отправить в релиз. Но интересно, что производитель работает в этом направлении, потому что подобные технологии в будущем изменят рынок смартфонов. Пока что, правда, мы можем лишь предполагать, что такие гаджеты появятся в продаже лет через пять, но точно не раньше. И Samsung явно будет в лидерах, потому что у конкурентов ничего подобного нет — даже у LG или других компаний, выпускающих передовые дисплеи для различного рода электроники по всему миру.
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