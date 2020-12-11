Samsung получила патент на новый складной смартфон

Согласно LetsGoDigital, Samsung Electronics подала патент на новый формат складного смартфона еще в июне 2020 года. После его утверждения документация по этому патенту была опубликована 10 декабря, так что мы можем приблизительно оценить, что устройство умеет и какие основные преимущества гаджета. Складной смартфон-раскладушка в этом патенте очень похож на дизайн Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G, но с большим экраном на крышке, большим количеством камер и улучшенным шарниром. Следовательно, мы можем ожидать тех же элементов в грядущей Galaxy Z Flip 2. Правда, нужно понимать, что производитель лишь получил патент, речи о том, что устройство действительно отправят в релиз пока что нет. Возможно, ничего подобного компания никогда и не выпустит.