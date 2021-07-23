Samsung получила патент на новый смартфон с выдвижной камерой

В то время как Samsung, как ожидается, выпустит Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 где-то в следующем месяце, только что появился новый патент, который раскрывает возможный дизайн будущего складного смартфона от этого бренда. Согласно отчету LetsGoDigital, южнокорейский технологический гигант ранее в этом году подал новый патент в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), который недавно был выдан производителю. Патент поставляется с определенными эскизами дизайна, на которых изображен складной телефон-раскладушка с вращающейся камерой на шарнире, что означает, что это может быть будущая модель Galaxy Z Flip. Примечательно, что патент фокусируется на уникальном модуле камеры смартфона. Модуль может вращаться вверх и назад, что позволяет снимать изображения под разными углами. Это также будет означать, что модуль камеры сможет снимать как селфи, так и действовать как основной модуль камеры.

Патент также показывает, что этот складной смартфон также имеет внешний дисплей меньшего размера, который также поможет делать селфи, помимо отображения уведомлений и других предупреждений, когда устройство сложено. Хотя конструкция камеры с поворотным шарниром представляет собой довольно интересную реализацию модуля камеры, размещение датчика на шарнире также может вызвать различные проблемы. Хотя это все еще просто патент, и у нас нет возможности узнать, действительно ли бренд работает над таким устройством или просто решил забрать эту возможность у конкурентов.
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