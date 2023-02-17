Samsung получила патент на проектор в умных часах

Сегодня в сети появилась довольно интересная информация о новом патенте компании Samsung, который должен в ближайшем будущем существенно изменить носимую электронику. Дело в том, что компания получила патент на проектор, который можно встроить в умные часы и использовать для демонстрации различной информации на руке пользователя. Выглядит это достаточно привлекательно, особенно если учесть, что демонстрировать можно самую разную информацию — например, можно выводить изображение с временем, уведомлениями и прочим полезным контентом, который в диагонали, если так можно выразиться, будет гораздо больше, чем на дисплее часов. Правда, не совсем понятно, в каких сценариях это можно будет реализовать в повседневной жизни.

Стоит напомнить, что даже у огромных домашних проекторов яркость недостаточно высокая, так что приходится закрывать днём шторы, чтобы картинка казалась более привлекательной и сочной. Естественно, яркость проектора в компактных часах будет гораздо меньше, так что на улице использовать эту функцию у вас не выйдет при всём желании. Более того, даже в помещении при ярком освещении такая проекция будет выглядеть очень блеклой и незаметной, так что реальный вариант применения — ночью или в темноте. Согласитесь, довольно узкий набор вариантов эксплуатации новой функции при учёте того, что часы с функцией нового поколения будут продавать за внушительные деньги именно из-за новомодного проектора внутри корпуса гаджета.