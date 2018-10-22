Samsung получила патент на сканер

Компания Samsung в последнее время стала проигрывать по технологиям своим основным конкурентам. Это не очень хорошо, ведь раньше компания была лучшей в своем роде и занимала ведущую позицию на рынке. Теперь появилась информация, что бренд серьезно взялся за развитие технологий и уже получил патент на свой собственный сканер отпечатков пальцев, который будет установлен прямо под дисплеем. То есть, как у Vivo, например, когда на всю лицевую панель установлен дисплей, внутри него расположен сканер и это позволяет убрать все ненужные детали с фронтальной стороны. Нельзя сказать, что это прямо очень новая технология, ведь ее активно используют уже около года, но у Samsung может быть новая реализация с лучшим уровнем отклика и прочими преимуществами. Интересно посмотреть на готовый продукт.