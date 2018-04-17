Samsung получили патент на вырез в экране

Компания Samsung решила никого не удивлять и получила патент на смартфон с вырезом в верхней части дисплея. Это очень крутой патент, учитывая, что большинство компаний уже выпустили в свет свои устройства в этом дизайне и теперь могут спокойно их продавать. Не думаю, что патент корейской компании как-то повлияет на общие продажи китайских смартфонов. С другой стороны, это позволит корейскому производителю выпуска свои смартфоны и не переживать о том, что другие бренды засудят за копирование дизайна или чего-то в таком духе. Думаю, для производителя столь крупного масштаба это очень даже важный момент. Воевать потом за патенты и тратить сотни миллионов долларов на суды никто не хочет, лучше заранее все подготовить. Будем надеяться, что новый флагман Samsung удивит чем-то помимо выреза.