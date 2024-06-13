Samsung поставила Exynos 2400 в Galaxy S24 FE

Компания Samsung официально представила свой мобильный процессор нового поколения Exynos 2400 в начале этого года, и различные смартфоны вроде Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus, продаваемые за пределами США, оснащены именно этим процессором. А теперь, согласно последней утечке информации, этот процессор будет установлен и в смартфон Galaxy S24 FE, который является более доступным флагманом компании. И несмотря на то, что одноядерные и многоядерные результаты у этого процессора ниже, чем у Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, процессор обладает достаточно высокой производительностью, чтобы потенциальный покупатель был доволен. В синтетическом тесте Geekbench 6 процессор Exynos 2400 набирает 2047 баллов в одноядерном и 6289 баллов в многоядерном режиме.

Вероятно, Samsung использует этот процессор для международной версии Galaxy S24 FE, так как процессор массово производится на собственном заводе компании и , вероятнее всего, он дешевле в производстве по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm. Кроме того, что примечательно, данное устройство было также протестировано с операционной системой Android 14. Но, к сожалению, Samsung снова выбирает более доступные компоненты системы — данная версия Galaxy S24 FE оснащена всего 8 ГБ оперативной памяти. Согласитесь, что 8 ГБ оперативной памяти недостаточно в 2024 году, особенно для флагманского смартфона, пусть и доступного. Но в целом это достаточно хорошая новость, потому что производительности у процессора достаточно.
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