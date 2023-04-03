Samsung поставит в Galaxy S23 FE свой собственный процессор

Источник утверждает, что вся производственная линейка Galaxy S23 FE будет собираться с использованием чипсета Exynos 2200 от Samsung, который использовался в некоторых вариантах Galaxy S22, выпущенных в прошлом году. К сожалению, этот же чипсет будет использоваться для всех телефонов, продаваемых по всему миру, поэтому на этот раз вы не получите доступа к чипсету Qualcomm. Почему Samsung решила использовать значительно более старый чипсет — всё еще не ясно. Компания могла бы выбрать Snapdragon 8 Gen 1, и это сделало бы Galaxy S23 FE весьма привлекательным решением за свои деньги, но, очевидно, у компании есть желание немного продвинуть свой процессор в массы. Теперь остаётся лишь надеяться, что с фирменным чипом смартфон будет обладать адекватной производительностью.