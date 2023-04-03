Samsung поставит в Galaxy S23 FE свой собственный процессор

Ранее в этом году компания Samsung запустила серию смартфонов Galaxy S23, которая в целом получила благоприятные отзывы от пользователей и профильных журналистов. Во многом этого удалось добиться за счёт того, что компания вместо использования своих собственных чипов решила использовать исключительно процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, так как это буквально лучший процессор для смартфонов в мире. Однако, в случае с Galaxy S23 FE этого может не произойти. По информации, полученной информационным изданием SamMobile от своего надёжного источника, Galaxy S23 FE будет выпущен в четвёртом квартале этого года, но будет иметь значительное снижение в плане производительности, так как компания вновь попробует запустить свой собственный чип.

Источник утверждает, что вся производственная линейка Galaxy S23 FE будет собираться с использованием чипсета Exynos 2200 от Samsung, который использовался в некоторых вариантах Galaxy S22, выпущенных в прошлом году. К сожалению, этот же чипсет будет использоваться для всех телефонов, продаваемых по всему миру, поэтому на этот раз вы не получите доступа к чипсету Qualcomm. Почему Samsung решила использовать значительно более старый чипсет — всё еще не ясно. Компания могла бы выбрать Snapdragon 8 Gen 1, и это сделало бы Galaxy S23 FE весьма привлекательным решением за свои деньги, но, очевидно, у компании есть желание немного продвинуть свой процессор в массы. Теперь остаётся лишь надеяться, что с фирменным чипом смартфон будет обладать адекватной производительностью.