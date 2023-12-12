Samsung поставит в Galaxy S24 Ultra не самый яркий дисплей

На протяжении достаточного длительного времени компания Samsung получала награды за свои дисплеи для смартфонов, которые вполне справедливо считаются лучшими на современном рынке. Например, дисплей Galaxy S22 Ultra, как и Galaxy S23 Ultra, считается по сей день одним из лучших, хотя конкурентов, безусловно, предостаточно. Но теперь появился слух о том, что дисплей смартфона Galaxy S24 Ultra, возможно, не будет самым ярким на рынке. И для многих пользователей это станет настоящей причиной для огорчения, потому что они привыкли к лучшим решениям на рынке. Но инсайдеры сообщают, что дисплей Galaxy S24 Ultra может иметь максимальную яркость до 2600 нит, что, конечно, лучше, чем у iPhone 15 Pro Max, но не на уровне других Android-смартфонов, с которыми Samsung будет конкурировать в следующем году.

Например, дисплей OnePlus 12 может достигать яркости до 4500 нит (правда, это только заявления производителя и на деле ситуация будет немного хуже). По сравнению с этим смартфоном яркость дисплея Galaxy S24 Ultra кажется просто смешной, особенно при учёте того, что Samsung сама эти дисплеи и производит для половины мира. Безусловно, яркость экрана никак не сказывается на производительности гаджета и прочих моментах, но всё же на улице в яркий день это важный момент. Стоит напомнить, что Galaxy S24 Ultra будет представлен 17 января, то есть уже в следующем месяце. И большинство характеристик устройства уже представлены, так что пользователи легко могут оценить флагман и до релиза.
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