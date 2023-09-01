Samsung поставит в Galaxy S24 Ultra сенсор на 200 Мп

Слухов вокруг серии смартфонов Galaxy S24 становится больше с каждым днём, предоставляя нам всё больше информации о новейших флагманах Samsung. Например, сегодня мы узнали, что Galaxy S24 Ultra может получить новый улучшенный 200-мегапиксельный сенсор основной камеры. Для кого-то это может стать разочарованием, поскольку многие надеялись на 1-дюймовый сенсор, но, похоже, у южнокорейского технологического гиганта другие планы. Согласно последней информации, Galaxy S24 Ultra будет оснащён 200-мегапиксельным сенсором ISOCELL HP2SX. Источник утверждает, что новый сенсор является модернизированным вариантом ISOCELL HP2, который дебютировал в Galaxy S23 Ultra. Площадь поверхности сенсора не изменилась и он по-прежнему имеет размер 1/1,3 дюйма.

Многие журналисты уже заявили, что это серьёзный недостаток, но на самом деле камера Galaxy S23 Ultra является одной из лучших на рынке, и интеграция в Galaxy S24 Ultra улучшенного сенсора просто слегка улучшит то, что и так находится на вершине, так что огорчаться точно не стоит. Также инсайдеры уверенно заявляют, что новый смартфон может получить плоский дисплей, что значительно выделит его на фоне предыдущего устройства. Samsung также может использовать титановую рамку для нового флагмана, так как Apple тоже делает каркас нового флагмана из титана, а для многих пользователей это очень важный бонус. Как будто титановый корпус может спасти смартфон при падении или что-то в таком духе.
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