Samsung поставит в Galaxy S24 Ultra совершенно новую камеру

Известный инсайдер утверждает, что 3-кратный оптический зум в Galaxy S24 Ultra получит огромный апгрейд по сравнению с 10 Мп камерой, установленной в Galaxy S23 Ultra. Несмотря на отсутствие обновления 5-кратного оптического зума, Ice Universe считает, что новый флагман должен получить куда более интересную камеру — на 50 Мп. Точные характеристики нового датчика пока что не были раскрыты, но переход с 10 Мп на 50 Мп представляет собой почти пятикратное улучшение разрешения изображения, так что любая фотография, сделанная с Galaxy S24 Ultra, будет выглядеть гораздо лучше — во всех отношениях. Более того, при использовании 3-кратного оптического зума повышенное разрешение изображения должно смягчить потерю качества на мелких деталях и текстурах.

Это на самом деле была бы настоящая революция, потому что пользователи смогут получить действительно более качественное решение, способное справляться со сложными сценариями съёмки — например, можно было бы с комфортом фотографировать удалённые объекты и не переживать о том, что качество контента сильно упадёт из-за расстояния и увеличения, потому что объединение пикселей позволяет делать кадр достаточно чётким. Вопрос только в том, сколько компании придётся платить за то, чтобы увеличить разрешение на этой камере, потому что расходы Samsung в итоге скажутся на стоимости смартфона для потенциального покупателя. Будем следить за новостями, тем более, что до релиза нового флагмана компании ещё очень далеко.
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