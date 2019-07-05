Samsung потеряет больше половины прибыли из-за ситуации с Huawei

Компания Samsung озвучит предварительные итоги второго квартала, но уже сейчас аналитики прогнозируют, что показатели будут самыми низкими за последние 3 года.

Refinitiv SmartEstimate, ссылаясь на мнение 29 аналитиков, ожидает, что прибыль южнокорейской компании упадет более чем в 2 раза. По прогнозам, операционная прибыль составит 5,14 миллиарда долларов, а это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в первом квартале операционная прибыль составила 5,4 миллиарда долларов, и это был самый низкий показатель за последние 3 года. Официальные финансовые результаты опубликуют через несколько недель.

Снижение прибыли связывают со спадом в полупроводниковом бизнесе. Samsung — крупнейший поставщик микросхем DRAM и NAND, это направление приносит около ⅔ дохода. Однако чипы памяти DRAM стремительно дешевеют: по подсчетам TrendForce, цены во втором квартале снизились на 25%, а в третьем квартале ожидается снижение еще на 15–20%. Кроме того, на доходы компании повлияли проблемы Huawei, которая является одним из крупнейших заказчиков чипов памяти Samsung. Если она снизит заказы — Samsung придется и дальше снижать цены.