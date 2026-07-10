Samsung повышает цены на полупроводниковую продукцию

На фоне растущего мирового спроса на решения для искусственного интеллекта Samsung вместе с TSMC повышает цены на производство полупроводников. По данным источников, Samsung увеличила стоимость изготовления чипов по некоторым технологическим процессам. Причиной повышения цен стал резкий рост спроса, который изменил правила игры на рынке контрактного производства полупроводников. Если раньше цены в основном определялись уровнем спроса со стороны клиентов, то теперь отрасль всё больше переходит к модели, где стоимость производства диктует ограниченное предложение.

До масштабного развития инфраструктуры для искусственного интеллекта производителям вроде тайваньской TSMC приходилось заранее оценивать спрос на новые поколения чипов вместе с заказчиками. Крупные компании, например Apple, также инвестировали в передовые производственные линии TSMC, чтобы заранее гарантировать себе необходимые мощности перед запуском новых продуктов. Однако, по мнению отраслевых аналитиков, которых цитируют корейские СМИ, стремительный рост спроса на ИИ-чипы полностью изменил ситуацию. Теперь потребность в производственных мощностях превышает доступные возможности фабрик, поэтому такие компании, как TSMC и Samsung, получили возможность повышать цены и отдавать приоритет клиентам, готовым платить больше за гарантированные объёмы производства. Это может сильно ударить по стоимости недорогих смартфонов в обозримом будущем.