Samsung повышает цены на полупроводниковую продукцию

До масштабного развития инфраструктуры для искусственного интеллекта производителям вроде тайваньской TSMC приходилось заранее оценивать спрос на новые поколения чипов вместе с заказчиками. Крупные компании, например Apple, также инвестировали в передовые производственные линии TSMC, чтобы заранее гарантировать себе необходимые мощности перед запуском новых продуктов. Однако, по мнению отраслевых аналитиков, которых цитируют корейские СМИ, стремительный рост спроса на ИИ-чипы полностью изменил ситуацию. Теперь потребность в производственных мощностях превышает доступные возможности фабрик, поэтому такие компании, как TSMC и Samsung, получили возможность повышать цены и отдавать приоритет клиентам, готовым платить больше за гарантированные объёмы производства. Это может сильно ударить по стоимости недорогих смартфонов в обозримом будущем.