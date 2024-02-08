Samsung повысила прогноз продаж Galaxy S24

Инсайдер Tech_Reve сообщает, что компания Samsung улучшила прогноз продаж серии Galaxy S24 на первый квартал этого года на 1 миллион экземпляров. Теперь прогноз составляет 13 миллионов штук, хотя за 11 месяцев прошлого года было реализовано 29,4 миллиона смартфонов Galaxy S23. Это еще одно подтверждение успешного старта продаж нового поколения корейских флагманов. В России за Galaxy S24 в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти просят 90 тысяч рублей, за Galaxy S24+ с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 112 тысяч рублей, а за Galaxy S24 Ultra в той же конфигурации – 147 тысяч рублей.