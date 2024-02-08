Samsung повысила прогноз продаж Galaxy S24

Инсайдер Tech_Reve сообщает, что компания Samsung улучшила прогноз продаж серии Galaxy S24 на первый квартал этого года на 1 миллион экземпляров. Теперь прогноз составляет 13 миллионов штук, хотя за 11 месяцев прошлого года было реализовано 29,4 миллиона смартфонов Galaxy S23. Это еще одно подтверждение успешного старта продаж нового поколения корейских флагманов. В России за Galaxy S24 в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти просят 90 тысяч рублей, за Galaxy S24+ с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 112 тысяч рублей, а за Galaxy S24 Ultra в той же конфигурации – 147 тысяч рублей.

Объявлена дата выхода Red Magic 9 Pro…
Бренд Nubia объявил, что геймерский смартфон Red Magic 9 Pro будет официально представлен уже 23 ноября. …
ИИ-функции Galaxy S24 будут доступны и на Galaxy S23…
Вчера пресс-служба Samsung UK поделилась информацией, показывающей все функции Galaxy AI, которые уже дос…
Так снимает Oppo Find X7 Ultra. Фото …
Компания Oppo опубликовала подборку фотографий, сделанных на основную камеру флагманского смартфона Find …
Poco M6 5G выпустят 22 декабря …
Компания Xaiomi объявила, что официальная презентация смартфона Poco M5 5G состоится в Индии 22 декабря. …
Смартфон Vivo X100 оценен в 550 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Vivo X100, которая оценена в 550, 590,…
OnePlus 12R получит передовую систему охлаждения…
Осталось всего два дня До релиза смартфона OnePlus Ace 3 (или OnePlus 12R — это название предназначено дл…
Samsung интегрировала новые функции ИИ в свои устройства…
Появилась интересная информация о том, что компании Samsung и Microsoft сотрудничают, чтобы убедиться, чт…
Honor Magic6 представят в конце февраля …
Компания Honor объявила, что международный релиз смартфонов Honor Magic6 и Magic6 Pro состоится 25 феврал…
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor