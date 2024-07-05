Samsung повысила свои доходы в 15 раз за счёт ИИ

Вчера южнокорейская компания Samsung официально опубликовала финансовые прогнозы на второй квартал 2024 года, продемонстрировав теоретически значительное увеличение прибыли. Это достаточно важный момент для многих инвесторов, потому что некоторые компании вроде Intel в последнее время демонстрируют спад прибыли и это плохо сказывается на стоимости акций. Например, если верить прогнозу производителя, операционная прибыль ожидается на уровне 10,4 триллиона корейских вон, что в пятнадцать раз выше, чем в апреле-июне 2023 года. Да, вы всё правильно прочитали — в 15 раз выше, чем годом ранее. Это просто фантастический прирост выручки, о котором многие другие производители могут только мечтать.

Однако такое резкое увеличение на самом деле слегка вводит в заблуждение. Дело в том, что 2023 год был очень сложным для Samsung из-за снижения спроса на чипы данного производителя — производители предпочли конкурентов и доходы гиганта сильно упали в отчётный период. Кроме того, в тот период времени многие клиенты Samsung просто отказались от работы в направлении обычных графических ускорителей в пользу решений для искусственного интеллекта, а Samsung слишком долго перестраивалась под новую моду рынка. Но теперь Samsung поставляет необходимые для ИИ чипы памяти и отлично продаёт их из-за огромного спроса. Кроме того, компания смогла повысить не только продажи в количественном выражении, но и поднять цену на конечную продукцию, что тоже очень важно.