Samsung повысила свои доходы в 15 раз за счёт ИИ

Однако такое резкое увеличение на самом деле слегка вводит в заблуждение. Дело в том, что 2023 год был очень сложным для Samsung из-за снижения спроса на чипы данного производителя — производители предпочли конкурентов и доходы гиганта сильно упали в отчётный период. Кроме того, в тот период времени многие клиенты Samsung просто отказались от работы в направлении обычных графических ускорителей в пользу решений для искусственного интеллекта, а Samsung слишком долго перестраивалась под новую моду рынка. Но теперь Samsung поставляет необходимые для ИИ чипы памяти и отлично продаёт их из-за огромного спроса. Кроме того, компания смогла повысить не только продажи в количественном выражении, но и поднять цену на конечную продукцию, что тоже очень важно.