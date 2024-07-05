Samsung повысила свои доходы в 15 раз за счёт ИИ

Вчера южнокорейская компания Samsung официально опубликовала финансовые прогнозы на второй квартал 2024 года, продемонстрировав теоретически значительное увеличение прибыли. Это достаточно важный момент для многих инвесторов, потому что некоторые компании вроде Intel в последнее время демонстрируют спад прибыли и это плохо сказывается на стоимости акций. Например, если верить прогнозу производителя, операционная прибыль ожидается на уровне 10,4 триллиона корейских вон, что в пятнадцать раз выше, чем в апреле-июне 2023 года. Да, вы всё правильно прочитали — в 15 раз выше, чем годом ранее. Это просто фантастический прирост выручки, о котором многие другие производители могут только мечтать.

Однако такое резкое увеличение на самом деле слегка вводит в заблуждение. Дело в том, что 2023 год был очень сложным для Samsung из-за снижения спроса на чипы данного производителя — производители предпочли конкурентов и доходы гиганта сильно упали в отчётный период. Кроме того, в тот период времени многие клиенты Samsung просто отказались от работы в направлении обычных графических ускорителей в пользу решений для искусственного интеллекта, а Samsung слишком долго перестраивалась под новую моду рынка. Но теперь Samsung поставляет необходимые для ИИ чипы памяти и отлично продаёт их из-за огромного спроса. Кроме того, компания смогла повысить не только продажи в количественном выражении, но и поднять цену на конечную продукцию, что тоже очень важно.
Honor Play 60 Plus получит батарею на 6000 мАч…
В базах данных китайских ведомств China Telecom и 3C обнаружились изображения и подробности о характерист…
OnePlus Nord CE 4 Lite засветился на фото …
В сети появились фотографии недорогого смартфона OnePlus Nord CE 4 Lite, который еще не был представлен о…
Первый пример фото с камеры смартфона Vivo X100s…
Компания Vivo опубликовала первую фотографию, сделанную на основную камеру еще не представленного официал…
Realme 12 5G оценили в 23 тысячи рублей …
В российской продаже появился смартфон Realme 12 5G, который предлагается в зеленом и сиреневом цветовых …
Представлены детские часы Xiaomi Mitu Children…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных часов моделью Mitu Children's Watch S1, которая предназначена…
Смартфон iQOO Z9 Turbo уже разобрали. Фото …
В сети появилось видео полноценного тестирования смартфона iQOO Z9 Turbo, который должен стать конкуренто…
Samsung Galaxy M35 показали на рендерах …
В сети появились качественные изображения смартфона Samsung Galaxy M35, который еще не был представлен оф…
Realme P1 Pro 5G получил версию на 12 ГБ ОЗУ…
Компания Realme объявила о выпуске нового варианта смартфона Realme P1 Pro 5G, который отличается 12 ГБ о…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor