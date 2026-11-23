Главной причиной финансовых трудностей стало подорожание мобильной памяти. С января по сентябрь средняя закупочная стоимость таких компонентов у Samsung увеличилась на 263% относительно среднегодового показателя за предыдущий год. За первые 9 месяцев компания потратила на внешние закупки мобильной памяти 7,6 триллиона вон. Дополнительную нагрузку создало и подорожание процессоров, стоимость которых за тот же период выросла на 8%. Ситуация осложняется общими тенденциями на рынке — масштабные инвестиции в инфраструктуру серверов для искусственного интеллекта ограничивают доступность производственных мощностей для выпуска пластин DRAM и NAND. В результате стоимость мобильной памяти продолжает оставаться высокой. И чтобы с этим справиться, компания вынуждена повысить цену на ОЗУ.