Samsung повысит цены на смартфоны серии Galaxy S27

Компания Samsung рассматривает возможность установить для будущей серии Galaxy S27 более высокие стартовые цены, чем планировалось изначально. По данным издания ceoscoredaily, компании, вероятно, придётся пересмотреть ценовую политику своих флагманов 2027 года в сторону повышения. В третьем квартале мобильное подразделение Mobile eXperience и подразделение Networks в совокупности зафиксировали операционный убыток в размере 600 миллиардов вон при выручке 37,3 триллиона вон. Это произошло даже после того, как Samsung повысила отпускные цены на смартфоны Galaxy S26, складные устройства 8-го поколения и модели среднего ценового сегмента.

Главной причиной финансовых трудностей стало подорожание мобильной памяти. С января по сентябрь средняя закупочная стоимость таких компонентов у Samsung увеличилась на 263% относительно среднегодового показателя за предыдущий год. За первые 9 месяцев компания потратила на внешние закупки мобильной памяти 7,6 триллиона вон. Дополнительную нагрузку создало и подорожание процессоров, стоимость которых за тот же период выросла на 8%. Ситуация осложняется общими тенденциями на рынке — масштабные инвестиции в инфраструктуру серверов для искусственного интеллекта ограничивают доступность производственных мощностей для выпуска пластин DRAM и NAND. В результате стоимость мобильной памяти продолжает оставаться высокой. И чтобы с этим справиться, компания вынуждена повысить цену на ОЗУ.