Samsung предлагает менять Huawei P30 Pro на Galaxy Note 20 Ultra

Компания Samsung выпустила рекламу, в которой предлагает владельцам флагманского смартфона Huawei P30 Pro поменять свой гаджет на Samsung Galaxy Note 20 Ultra со скидкой 350 фунтов стерлингов. Главный аргумент корейского производителя, это наличие Google Maps в их флагмане. Напомним, что из-за американских санкций, смартфоны Huawei лишены магазина приложений Google Play и сервисов Google. Вдобавок США давят на страны Европы, требуя от них отказываться от 5G-оборудования Huawei. По словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, дела китайского производителя так плохи, что он может продать всё подразделение Honor.