Samsung представил Galaxy Chromebook 2 360 2-в-1 с дополнительным подключением LTE

Недавно был представлен новейший Chromebook от Samsung, ориентированный на образование, Galaxy Chromebook 2 360. Устройство было анонсировано на форуме British Educational Training and Technology (BETT) и поступит в продажу с 15 апреля.

Новый Chromebook 2 360 оснащен 12,4-дюймовым сенсорным TFT-экраном с разрешением 2560 x 1600 пикселей, который можно полностью повернуть в режим планшета. Устройство оснащено веб-камерой с разрешением 720p и может быть настроено с дополнительным подключением LTE.

Процессор Intel Celeron N4500 и графика Intel UHD справляются с тяжелой задачей, вы получаете 4 ГБ LPDDR4x и 64/128 ГБ хранилища eMMC. Интерфейс включает в себя два порта USB-C, два разъема USB 3.2, комбинированный разъем для наушников и микрофона, устройство чтения карт памяти microSD. Ноутбук поставляется с батареей емкостью 45,5 Втч, которая по утверждению Samsung, обеспечивает до десяти часов непрерывной работы.

Samsung Galaxy Chromebook 2 360 выпускается в одном серебристом цвете по цене от 419 фунтов стерлингов за модель 4/64 ГБ только с Wi-Fi и до 499 фунтов стерлингов за модель 4/128 ГБ с поддержкой LTE.
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