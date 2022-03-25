Samsung представил Galaxy Chromebook 2 360 2-в-1 с дополнительным подключением LTE

Новый Chromebook 2 360 оснащен 12,4-дюймовым сенсорным TFT-экраном с разрешением 2560 x 1600 пикселей, который можно полностью повернуть в режим планшета. Устройство оснащено веб-камерой с разрешением 720p и может быть настроено с дополнительным подключением LTE.
Процессор Intel Celeron N4500 и графика Intel UHD справляются с тяжелой задачей, вы получаете 4 ГБ LPDDR4x и 64/128 ГБ хранилища eMMC. Интерфейс включает в себя два порта USB-C, два разъема USB 3.2, комбинированный разъем для наушников и микрофона, устройство чтения карт памяти microSD. Ноутбук поставляется с батареей емкостью 45,5 Втч, которая по утверждению Samsung, обеспечивает до десяти часов непрерывной работы.
Samsung Galaxy Chromebook 2 360 выпускается в одном серебристом цвете по цене от 419 фунтов стерлингов за модель 4/64 ГБ только с Wi-Fi и до 499 фунтов стерлингов за модель 4/128 ГБ с поддержкой LTE.