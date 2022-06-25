Samsung представила 200 МП датчик камеры смартфона ISOCELL HP3

Новый датчик изображения ISOCELL HP3, который имеет самые маленькие в отрасли пиксели размером 0,56 мкм. ISOCELL HP3 имеет размер пикселя на 12 процентов меньше, а также позволяет уменьшить площадь поверхности модуля камеры примерно на 20%. Новый датчик HP3 также поддерживает запись видео до 8K со скоростью 30 кадров в секунду и запись 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Он также может записывать видео высокого разрешения с минимальными потерями в поле зрения, особенно в разрешении 8K. Ожидается, что новый датчик будет использоваться в топовых смартфонах серии Galaxy S.