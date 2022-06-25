Samsung представила 200 МП датчик камеры смартфона ISOCELL HP3

Samsung представила 200 МП датчик камеры смартфона ISOCELL HP3. Компания также представляет новую технологию под названием Epic Resolution Pro, которая обеспечивает высокое разрешение профессионального уровня для пользователей смартфонов.

Новый датчик изображения ISOCELL HP3, который имеет самые маленькие в отрасли пиксели размером 0,56 мкм. ISOCELL HP3 имеет размер пикселя на 12 процентов меньше, а также позволяет уменьшить площадь поверхности модуля камеры примерно на 20%. Новый датчик HP3 также поддерживает запись видео до 8K со скоростью 30 кадров в секунду и запись 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Он также может записывать видео высокого разрешения с минимальными потерями в поле зрения, особенно в разрешении 8K. Ожидается, что новый датчик будет использоваться в топовых смартфонах серии Galaxy S.