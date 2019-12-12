Samsung представила Galaxy A51

Какое-то время назад инсайдеры достаточно уверенно говорили о том, что компания Samsung совсем скоро должна представить новый смартфон Galaxy A51. Оказалось, что их данные были верны, ведь сегодня производитель официально представил смартфон среднего класса под названием Galaxy A51, который стоит всего 350 долларов и при этом выдает довольно высокое качество картинки на большом дисплее 6,5 дюймов. Это очень крутой смартфон, у него стильная тыльная панель, целая система из камер, яркое оформление и производительный процессор, который Samsung сама разработала и произвела. Пока что нет стоимости для отечественного рынка, но это лишь дело времени. Мы считаем, что продукт точно попадет на прилавки магазинов до Нового года.