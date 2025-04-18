Samsung представила Galaxy A56

Если верить инсайдерам, в этом году Samsung представит свой новый тонкий флагман — Galaxy S25 Edge. Однако это не единственный лёгкий и изящный смартфон в линейке 2025 года — по заявлению компании, Galaxy M56 является самым тонким устройством в своём сегменте. Устройство имеет толщину 7,2 мм и весит 180 граммов. Для сравнения — Galaxy A56 — 7,4 мм и 198 граммов, а Galaxy M55 — 7,8 мм и те же 180 граммов. Все три модели оснащены батареей на 5000 мАч и дисплеем с диагональю 6,7 дюйма. Сам экран у M56 чуть крупнее — 6,74 дюйма, это Super AMOLED+ панель, которая на 33% ярче и с рамками на 36% тоньше, чем у M55. Разрешение — Full HD+ при частоте обновления 120 Гц. В основе смартфона — чип Exynos 1480, представленный в прошлом году. Хотя он уступает по производительности актуальному Exynos 1580 (установленному в A56), это всё ещё 4-нм процессор с графикой AMD RDNA 2 и ядрами Cortex-A78/A55. К тому же, система охлаждения получила испарительную камеру, на 33% больше, чем в M55.

В комплекте — 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и 128 ГБ накопителя UFS 3.1. Информации о слоте microSD нет, но есть два слота под SIM-карты и поддержка 5G. Из других интерфейсов USB Type-C, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. А вот NFC, к сожалению, отсутствует. Основная камера — 50 Мп с объективом f/1.8 и оптической стабилизацией, поддерживает съёмку видео в 4K при 30 кадрах в секунду и 10-битный HDR. Телеобъектива нет, но реализован 2-кратный кроп-зум через основной сенсор. Также сзади есть 8 Мп ультраширик и 2 Мп макро.