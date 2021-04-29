Samsung представила Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360

Компания Samsung официально представила Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, два ноутбука премиум-класса.

Оба ноутбука доступны с дисплеями AMOLED с диагональю 13,3 или 15,6 дюйма. Они также имеют возможность подключения Thunderbolt 4. AMOLED-дисплей такой же, как и в смартфонах серии Galaxy, с интеллектуальной технологией цветового процессора, которая помогает всегда обеспечивать высокое качество изображения на экране. Экран AMOLED на Galaxy Book Pro 360 поддерживает сенсорный экран.

Ноутбуки были протестированы на платформе Intel Evo и имеют ультратонкий и легкий внешний вид и алюминиевое покрытие. Пользователи получают до 8 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Также встроенный микрофон в ноутбуках оснащена интеллектуальной технологией шумоподавления, которая позволяет осуществлять более четкие и высококачественные аудио- и видеозвонки, поскольку устраняет внешние помехи при включенном микрофоне.

Ноутбук Samsung Galaxy Book Pro поставляется с модернизированным пером S Pen и предварительно загруженным в ноутбук программой Clip Studio Paint.

В Galaxy Book Pro есть модернизированный стилус, а также предварительно загружена программа Clip Studio Paint. Модель Pro начинается с 999 долларов за базовую модель, а 15-дюймовая модель будет продаваться по цене 1099 долларов. Ноутбук выпускается в двух цветовых вариантах - Mystic Blue, Mystic Silver, Mystic Pink Gold.

Samsung Galaxy Book Pro 360 стоит от 1199 долларов за 13-дюймовую модель и 1299 долларов за 15-дюймовую высококлассную версию. Pro 360 также доступен в трех цветовых вариантах - Mystic Navy, Mystic Silver, Mystic Bronze.