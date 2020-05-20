Samsung представила Galaxy Book S

Официально представлен новый ноутбук компании Samsung, который выглядит очень стильно и привлекательно. Новинка получила название Galaxy Book S и является очень тонким устройством, которое создавали специально для фанатов легкой электроники. Конечно, этот ноутбук никак не подходит для тяжелых задач вроде работы с видео или фото, его не выйдет использовать для обработки каких-то больших объемов данных, но если вы просто хотите набирать текст, общаться в социальных сетях или смотреть фильмы в дороге, то обязательно стоит обратить своё внимание на данную новинку. За свои деньги это одно из лучших решений на рынке, особенно если учитывать, что компания Samsung делает крайне качественные решения, которые работают долго и не ломаются.