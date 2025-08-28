Samsung представила Galaxy M07

Пару дней назад компания Samsung официально представила Galaxy A07, и было очевидно, что вслед за ним появятся модели F07 и M07, а сегодня в сеть утекли подробные характеристики последнего. Galaxy M07, по сообщениям достаточно надёжных инсайдеров, получит 6,7-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 720х1600 пикселей. В основе смартфона — чип MediaTek Helio G99, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Основная камера представлена сенсором на 50 Мп, которому помогает декоративный модуль на 2 Мп. Спереди установлена камера на 8 Мп для селфи. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной быстрой зарядки.

Сканер отпечатков встроен в боковую кнопку питания, а толщина корпуса составляет всего 7,6 мм при весе 184 грамма. Устройство будет работать под управлением Android 15 «из коробки» и, по слухам, получит шесть крупных обновлений ОС. Кроме того, заявлена защита по стандарту IP54 от пыли и брызг. Интересно, что по характеристикам M07 полностью повторяет Galaxy A07. Иногда модели серии M отличались более ёмкими батареями, но в этот раз различий нет. Точной даты релиза пока нет, но учитывая, что «близнец» уже представлен, ждать осталось недолго. Это интересное устройство для пользователей, которые хотят получить доступное устройство с приличными характеристиками и долго не думать про апдейты операционной системы. Это большая редкость на самом деле, но Samsung смогла.