Samsung представила Galaxy M07

Сканер отпечатков встроен в боковую кнопку питания, а толщина корпуса составляет всего 7,6 мм при весе 184 грамма. Устройство будет работать под управлением Android 15 «из коробки» и, по слухам, получит шесть крупных обновлений ОС. Кроме того, заявлена защита по стандарту IP54 от пыли и брызг. Интересно, что по характеристикам M07 полностью повторяет Galaxy A07. Иногда модели серии M отличались более ёмкими батареями, но в этот раз различий нет. Точной даты релиза пока нет, но учитывая, что «близнец» уже представлен, ждать осталось недолго. Это интересное устройство для пользователей, которые хотят получить доступное устройство с приличными характеристиками и долго не думать про апдейты операционной системы. Это большая редкость на самом деле, но Samsung смогла.