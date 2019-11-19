Samsung представила Galaxy Note10+ Star Wars

Компания Samsung достаточно неплохо реализовала свои последние смартфоны и они действительно пользуются спросом у потенциальных покупателей. Однако сейчас все, кто хотели, уже купили себе смартфоны и продажи устройств, вероятно, немного упали. Чтобы немного оживить этот сегмент, в компании приняли решение выпустить уникальный смартфон Galaxy Note10+ Star Wars — это обычная версия, которая выпущена в новом дизайне с совершенно уникальной комплектацией. То есть, разработчик просто взял смартфон, поставил туда другой корпус в фирменном стиле и получил возможность продавать гаджет в нестандартной упаковке. Для фанатов киновселенной «Звездные войны» это действительно серьезный бонус, так как выглядит смартфон круто и дорого.