Samsung представила Galaxy Note10+ Star Wars

2019-11-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Galaxy Note10+ Star Wars; [30]
Компания Samsung достаточно неплохо реализовала свои последние смартфоны и они действительно пользуются спросом у потенциальных покупателей. Однако сейчас все, кто хотели, уже купили себе смартфоны и продажи устройств, вероятно, немного упали. Чтобы немного оживить этот сегмент, в компании приняли решение выпустить уникальный смартфон Galaxy Note10+ Star Wars — это обычная версия, которая выпущена в новом дизайне с совершенно уникальной комплектацией. То есть, разработчик просто взял смартфон, поставил туда другой корпус в фирменном стиле и получил возможность продавать гаджет в нестандартной упаковке. Для фанатов киновселенной «Звездные войны» это действительно серьезный бонус, так как выглядит смартфон круто и дорого.


Комментарии и отзывы Galaxy Note10+ Star Wars
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