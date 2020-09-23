Samsung представила Galaxy S20 FE

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung планирует представить смартфон в исполнении Galaxy S20 FE, после чего в сети появились снимки, характеристики и прочие детали устройства задолго до официального анонса. Теперь производитель все же рассказал о своем новом продукте, который выглядит довольно свежо и интересно, но, конечно, уже никого не удивит. Это большой недостаток ситуация, в которых пользователи узнают об особенностях устройства еще до того, как оно было официально представлено, так как теряется вау-эффект. С другой стороны, смартфон на самом деле достаточно интересный, стоит адекватных денег и тем, кто только планирует покупать такое устройство мы вполне советуем присмотреться.