Samsung представила Galaxy S25 FE

Samsung официально представила Galaxy S25 FE, и сразу бросается в глаза, что это не просто ежегодное обновление, а серьёзное улучшение серии. Стоимость модели составляет 649 долларов, что ставит её между среднебюджетными телефонами и премиальными решениями. В этом году акцент сделан на дизайн и форму устройства — новинка стала тоньше и легче по сравнению с более массивными предыдущими моделями. Более того, в новой модели Samsung также сократила ширину рамок, что значительно улучшило эргономику и общий внешний вид. Благодаря более компактному дизайну Galaxy S25 FE выглядит современнее и ближе по стилю к флагманской серии Galaxy S25. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает более плавное отображение контента и улучшенное качество картинки.

Пиковая яркость достигает 1900 нит, что делает устройство удобным для использования на улице даже при ярком солнечном свете. Несмотря на уменьшенные габариты, Samsung увеличила ёмкость батареи до 4900 мАч — это самая большая батарея среди моделей FE. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью до 45 Вт, аналогичная топовым устройствам компании. Galaxy S25 FE работает на процессоре Exynos 2400, оснащён 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Фронтальная камера получила улучшение до 12 Мп, что делает селфи и видеозвонки более качественными. Смартфон поставляется с Android 16 и оболочкой One UI 8, а также предлагает семь лет обновлений ОС.