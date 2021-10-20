Samsung представила Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition

В среду Samsung провела крайнюю презентацию Unpacked текущего года. Компания открыла мероприятие, анонсировав Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, версию складной раскладушки, которую можно настроить в различных цветах. В частности, вы можете выбрать между двумя тонами рамки (черный или серебристый) и пятью оттенками передней и задней панели (синий, желтый, розовый, белый или черный), всего 49 возможных комбинаций. Каждый Bespoke Edition Galaxy Z Flip 3 также поставляется с соответствующими обоями и экраном. Если вы когда-нибудь захотите обновить внешний вид своего телефона, Samsung предложит услугу Upgrade Care, где вы сможете отправить его для замены палитры корпуса.

Это может пригодиться, если вы когда-нибудь почувствуете, что переборщили с первой попыткой дизайна и сделали что-то совершенно яркое. За исключением дополнительных опций настройки, Bespoke Edition Galaxy Z Flip 3 идентична модели Samsung, выпущенной в августе. Так что ожидать лучшей складной конструкции смартфона на данный момент. Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition уже сегодня можно заказать на веб-сайте Samsung в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Корее и Великобритании. Он начинается с 1100 долларов и поставляется с 12-месячной защитой Samsung Care+. Поскольку каждое устройство изготавливается на заказ, сроки доставки могут отличаться, да и в России пока что данная версия смартфона официально не представлена. Но, вероятно, в самое ближайшее время производитель привезёт гаджет и к нам.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition
Sony и Meizu объединились, чтобы предоставить приложения и ф…
Sony и Meizu объединились, чтобы предоставить приложения и фСегодня китайская компания Sony объявила, что она достигла соглашения с Meizu о стратегическом сотрудниче…
OPPO представила беспроводную зарядку за 15 долларов…
OPPO представила беспроводную зарядку за 15 долларовНедавно выпущенное беспроводное зарядное устройство OPPO имеет круглую форму и доступно в одном белом цве…
Глобальная версия Nubia RedMagic 6S Pro появилась в продаже…
Глобальная версия Nubia RedMagic 6S Pro появилась в продажеКомпания дала старт продажам глобальной версии геймерского смартфона RedMagic 6S Pro, который вышел в Кит…
ФАС подала иск на Apple…
ФАС подала иск на AppleФедеральная антимонопольная служба вновь решила подавать иск против компании Apple, так как та по мнению …
Vivo официально представила свой собственный процессор для с…
Vivo официально представила свой собственный процессор для сСегодня китайская компания Vivo официально выпустила свой первый чип собственной разработки под названием…
Характеристики Samsung Galaxy S21 FE слили в сеть…
Характеристики Samsung Galaxy S21 FE слили в сетьБольше не вызывает сомнений, что корейский технологический гигант Samsung планирует в ближайшее время вып…
Дисплей iQOO 8 Pro признан лучшим в мире…
Дисплей iQOO 8 Pro признан лучшим в миреАвторитетная лаборатория DisplayMate поставила экрану смартфона iQOO 8 Pro оценку A+, признав его лучшим …
Tecno Camon 18 установит тройную камеру и 5-кратный оптическ…
Tecno Camon 18 установит тройную камеру и 5-кратный оптическКомпания Tecno - один из производителей, добившихся больших успехов в бюджетном и среднем сегменте за пос…
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфонОбзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor