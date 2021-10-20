Samsung представила Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition

В среду Samsung провела крайнюю презентацию Unpacked текущего года. Компания открыла мероприятие, анонсировав Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, версию складной раскладушки, которую можно настроить в различных цветах. В частности, вы можете выбрать между двумя тонами рамки (черный или серебристый) и пятью оттенками передней и задней панели (синий, желтый, розовый, белый или черный), всего 49 возможных комбинаций. Каждый Bespoke Edition Galaxy Z Flip 3 также поставляется с соответствующими обоями и экраном. Если вы когда-нибудь захотите обновить внешний вид своего телефона, Samsung предложит услугу Upgrade Care, где вы сможете отправить его для замены палитры корпуса.

Это может пригодиться, если вы когда-нибудь почувствуете, что переборщили с первой попыткой дизайна и сделали что-то совершенно яркое. За исключением дополнительных опций настройки, Bespoke Edition Galaxy Z Flip 3 идентична модели Samsung, выпущенной в августе. Так что ожидать лучшей складной конструкции смартфона на данный момент. Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition уже сегодня можно заказать на веб-сайте Samsung в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Корее и Великобритании. Он начинается с 1100 долларов и поставляется с 12-месячной защитой Samsung Care+. Поскольку каждое устройство изготавливается на заказ, сроки доставки могут отличаться, да и в России пока что данная версия смартфона официально не представлена. Но, вероятно, в самое ближайшее время производитель привезёт гаджет и к нам.