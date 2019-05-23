Samsung представила беспроводной зарядный дуэт

2019-05-23, Автор - Anna; Продукт - Samsung Wireless Power Bank, Wireless Charging Duo Pad; [109]
Samsung объявила о выпуске двух новых интересных устройств, Wireless Power Bank и Wireless Charging Duo Pad, расширяя свое портфолио в беспроводной экосистеме. Оба устройства сертифицированы Qi и совместимы с носимыми моделями Samsung, такими как Galaxy Buds и Galaxy Watch.

Новый беспроводной блок питания, Samsung Wireless Power Bank, заключен в прочный, но тонкий алюминиевый корпус и поставляется с большой емкостью 10 000 мАч с возможностью зарядки двух устройств одновременно, 1 беспроводное и 1 проводное. Он поддерживает адаптивную быструю зарядку и быструю зарядку 2.0 как для проводной, так и для беспроводной зарядки. Устройство доступно в серебристом и розовом цвете и весит 234 г.

Беспроводное зарядное устройство Duo Pad разработано, чтобы придать новый смысл беспроводной зарядке с помощью Fast Charge 2.0. Оно способно заряжать устройства Galaxy S10 на 30 минут быстрее по сравнению с предыдущими версиями. Duo Pad выпускается в черном и белом цветах и ​​оснащено встроенным вентилятором, который поддерживает зарядное устройство в прохладном состоянии и повышает эффективность зарядки.

Samsung Wireless Power Bank продается по ориентировочной цене в 3 500 рублей, а Duo Pad - 5 500 рублей.

Комментарии:
Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Opt...
Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или OptТестируемый сегодня Intel Optane был представлен уже два года назад. Но отдельно эту технологию в рамках ...
Создатели Metro Exodus уже работают над ...
Создатели Metro Exodus уже работают над Еще не все геймеры успели наиграться в Metro Exodus, а украинская студия 4A Games уже работает над новы...
Redmi K20 появился на первых качественны...
Redmi K20 появился на первых качественныДо анонса флагманского смартфона Redmi K20 остаются считанные дни, тем не менее в сети продолжают появлят...
Браузер Tor официально появился на Andro...
Браузер Tor официально появился на AndroПроект Tor наконец-то вышел из бета-версии и начал стабильно работать на Android. ...
Беспроводные наушники со складной констр...
Беспроводные наушники со складной констрToreto выпустила свою новую беспроводную гарнитуру Bluetooth 5.0 для индийского рынка под названием Flexo...
В преддверии запуска 28 мая появились оф...
В преддверии запуска 28 мая появились офRedmi K20 дебютирует в Китае 28 мая. Суббренд Xiaomi Redmi подтвердил, что новый флагман выйдет с градиен...
OnePlus 3T и OnePlus 3 получают долгожда...
OnePlus 3T и OnePlus 3 получают долгождаПользователи OnePlus 3 и OnePlus 3T наконец-то получают обновление Android Pie. Обновление приходит с бол...
Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 20...
Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 20Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни
Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7
Обзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонкаОбзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонка
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)
Обзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГОбзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГ
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. К...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. КДовольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor