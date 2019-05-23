Samsung представила беспроводной зарядный дуэт

Samsung объявила о выпуске двух новых интересных устройств, Wireless Power Bank и Wireless Charging Duo Pad, расширяя свое портфолио в беспроводной экосистеме. Оба устройства сертифицированы Qi и совместимы с носимыми моделями Samsung, такими как Galaxy Buds и Galaxy Watch.

Новый беспроводной блок питания, Samsung Wireless Power Bank, заключен в прочный, но тонкий алюминиевый корпус и поставляется с большой емкостью 10 000 мАч с возможностью зарядки двух устройств одновременно, 1 беспроводное и 1 проводное. Он поддерживает адаптивную быструю зарядку и быструю зарядку 2.0 как для проводной, так и для беспроводной зарядки. Устройство доступно в серебристом и розовом цвете и весит 234 г.

Беспроводное зарядное устройство Duo Pad разработано, чтобы придать новый смысл беспроводной зарядке с помощью Fast Charge 2.0. Оно способно заряжать устройства Galaxy S10 на 30 минут быстрее по сравнению с предыдущими версиями. Duo Pad выпускается в черном и белом цветах и ​​оснащено встроенным вентилятором, который поддерживает зарядное устройство в прохладном состоянии и повышает эффективность зарядки.

Samsung Wireless Power Bank продается по ориентировочной цене в 3 500 рублей, а Duo Pad - 5 500 рублей.