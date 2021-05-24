Samsung представила два новых умных монитора

В конце прошлого года Samsung выпустила новое поколение мониторов, которые могут передавать не только тот контент, который они получают с внешних источников (смартфоны, планшеты, компьютеры или телевизоры, но и собственное изображение без внешнего источника сигнала. Эти смарт-мониторы Samsung сейчас пополняются двумя новыми моделями, удовлетворяющими потребности большинства пользователей. Что делает линейку смарт-мониторов Samsung особенной, так это то, что они могут быть полезны даже без компьютера или телефона. Мониторы, работающие под той же ОС Tizen, что и на умных телевизорах, могут также транслировать контент напрямую через Samsung Hub. Он даже может подключаться к удаленным компьютерам, например, из Microsoft 365.

В этом обновлении представлены две модели — на одном конце диапазона расположился новый 24-дюймовый экран M5 с разрешением FHD, предназначенный для людей с ограниченным пространством. На противоположной стороне — довольно неуклюжий 43-дюймовый вариант M7, который, к счастью, также имеет разрешение UHD с более высокой плотностью пикселей. Большая модель Smart Monitor действительно становится больше похожей на Smart TV, который также подключается к ноутбуку или телефону. Помимо анонса новых моделей Smart Monitor, Samsung также может похвастаться пультом дистанционного управления, который поставляется с 43-дюймовой моделью UHD, который сделан из переработанного пластика и может заряжаться от солнечной энергии. Другие модели также получают пульты дистанционного управления, которые, по крайней мере, частично изготовлены из переработанного пластика.