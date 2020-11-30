Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip 5G

Когда-то очень давно было время, когда вы могли легко изменить цвет и дизайн задней панели телефона, не меняя весь корпус устройства или клея наклейку поверх тыльной панели. К сожалению, в наши дни это уже стало невозможно из-за особенностей конструкции смартфонов, особенно когда речь идёт о складных устройствах, на которые ещё и чехол не всегда получается подобрать. Выбор цвета для последних флагманов Samsung, например, к сожалению, не так уж и разнообразен, но, в ближайшее время производитель планирует представить новые версии смартфонов из данного сегмента в красном цвете, чтобы расширить общую палитру. Конечно, не сказать, что красный цвет серьезно изменит отношение к гаджету, но это уже неплохой вариант привлечь внимание аудитории.

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