Samsung представила фирменную зарядку за 70 долларов

На текущий момент на рынке происходит достаточно странная ситуация — если вы покупаете смартфон Samsung среднего или даже флагманского уровня, то в коробке не будет зарядного устройства, так как производитель якобы беспокоится про экологию. Но, конечно, компания с радостью продаст вам зарядку отдельно, если вы только готовы за неё заплатить. И сегодня Samsung представила свой самый дорогой аксессуар для смартфонов — речь идёт о двойной зарядке мощностью 50 Вт, которая может либо заряжать по первому порту с мощностью в 50 Вт, либо одновременно два устройства с мощностью в 25 Вт каждый. На самом деле данные характеристики вовсе не впечатляют, так как на рынке есть масса решений, у которых скорость зарядки выше.

Но для смартфонов Samsung, которые не поддерживают мощность зарядки свыше 45 Вт (да, ни один смартфон данного бренда не может заряжаться с большей мощностью), а в большинстве сценариев и вовсе ограничены мощностью в 25 Вт, этого вполне достаточно. Но самое удивительное, что производитель запросил за это 70 долларов — это безумно высокая цена на самом деле. В любом интернет-магазине есть гораздо более качественные зарядные блоки за меньшие деньги и с большей мощностью. Единственная причина, по которой за гаджет можно переплатить, является логотип компании Samsung, но стоит сказать, что в мире есть масса брендов, которые специализируются на зарядках и способны предоставить аналогичный по характеристикам продукт за 20-30 долларов (минимум).
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