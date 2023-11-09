Samsung представила функцию перевода речи в режиме реального времени

Сегодня компания Samsung сделала объявление на своём официальном сайте, рассказав о функции AI Live Translate Call. Собственно, её название говорит само за себя — эта функция позволит пользователям смартфонов серии Galaxy S24 выполнять перевод текста и аудио в реальном времени прямо в процессе разговора с человеком, то есть то, что ваш собеседник скажет на непонятном вам языке, система переведёт мгновенно. И самое приятное в том, что эта функция будет выполняться на устройстве, что означает, что вам не придётся беспокоиться о конфиденциальности и необходимости подключаться к сотовой связи или интернету. Звучит на самом деле очень интересно, но стоит помнить, что она может работать по-разному.

Например, мы до сих пор не знаем, будет ли она доступна на всех языках и во всех регионах с момента запуска, либо же производитель реализует перевод всего на нескольких языках. Кроме того, что вполне очевидно, способность выполнять перевод разговоров в режиме реального времени не будет единственной функцией, связанной с искусственным интеллектом, которая появится в смартфонах серии Galaxy S24. Скорее всего, Samsung работает над множеством функций, которые будут внедрены в новейший флагманский смартфон, но инсайдеры также считают, что производитель может сделать эти функции платными для конечного пользователя. Например, они будут доступны только по подписке, что, конечно, звучит крайне неприятно, потому что сам по себе смартфон тоже будет дорогим.
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