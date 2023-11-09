Samsung представила функцию перевода речи в режиме реального времени

Например, мы до сих пор не знаем, будет ли она доступна на всех языках и во всех регионах с момента запуска, либо же производитель реализует перевод всего на нескольких языках. Кроме того, что вполне очевидно, способность выполнять перевод разговоров в режиме реального времени не будет единственной функцией, связанной с искусственным интеллектом, которая появится в смартфонах серии Galaxy S24. Скорее всего, Samsung работает над множеством функций, которые будут внедрены в новейший флагманский смартфон, но инсайдеры также считают, что производитель может сделать эти функции платными для конечного пользователя. Например, они будут доступны только по подписке, что, конечно, звучит крайне неприятно, потому что сам по себе смартфон тоже будет дорогим.