Samsung представила линейку 4K- и 8K-телевизоров 2019 года

2019-04-08, Автор - Эдуард Иванов; [23]
На закрытой презентации в Москве, компания Samsung раскрыла журналистам особенности новой линейки телевизоров 2019 года на квантовых точках (QLED) с функцией искусственного интеллекта, а мы спешим поделиться этими знаниями с вами, наши дорогие читатели.

В линейку входят более 20 моделей (все SMART TV), которые поступят в российские магазины 8 апреля. Будут доступны как панели с разрешением 8K (Q900R) и диагоналями от 65 до 82 дюймов (цена от 400 000 до 1 300 000 рублей), так и более экономичные 4K-решения Q90R, Q80R, Q70R и Q60R с диагоналями от 49 до 82 дюймов (цена от 80 000 до 450 000 рублей). Ну а для особых ценителей, в апреле стартует предзаказ на модель Q900R с диагональю 98 дюймов.

Возникает вопрос: оправдан ли выпуск телевизоров с разрешением 8K, ведь сейчас соответствующего контента практически не существует? В ответ, представители Samsung приводят статистику, которая показывает постоянный рост диагонали экрана: если несколько лет назад был популярен размер в 40 дюймов, то сейчас мало кто покупает ТВ с диагональю меньше 55 дюймов. Более того, сейчас многие производители выпускают панели на 80 и более дюймов, на которых уже можно заметить зернистость при 4K-разрешении. Контент же, как уверяют они, дело наживное, ведь когда стали выходить 4K-модели, фильмов в этом разрешении тоже не было.

И пока контента нет, Samsung предлагает воспользоваться функцией upscaling: умные алгоритмы «растягивают» изображение более низкого качества до разрешения телевизора, улучшая, при этом, изображение. Для решения этой задачи используется 7 нм процессор Quantum с технологией ИИ. Вначале алгоритмы сравнивают миллионы изображений в низком и в высоком разрешениях, классифицируя их по типу объектов, текстур, граней и иных деталей, кодируя отличия между ними в виде коэффициентов для базового обучения. Затем идет определения методов, которые бы позволяли наилучшим образом восстановить изображения в высоком качестве. Наконец, создается набор «формул», каждой из которых сопоставляются выделенные классы изображений. Все это собирается в единый банк данных, который встраивается в телевизор.

ИИ занимается улучшением качества исходного изображения, осуществляя шумоподавление, локальное затемнение, управление цветом и контроль HDR. Алгоритмы анализируют также и аудио, что позволит не только поддерживать одинаковый уровень звука при переключении каналов, но также оптимизировать звучание под каждую конкретную цену. Так, если в контенте преобладают диалоги, то алгоритмы будут стараться повысить разборчивости речи, а при просмотре спортивных мероприятий, ИИ будет обрабатывать звук так, чтобы создать эффект присутствия. Каждый QLED-телевизор оснащен датчиком для измерения уровня окружающего освещения, и способен изменять яркость в зависимости от контента и освещенности комнаты. Высокое качество изображения реализуется за счет применения технологии квантовых точек, которые, в отличие от органических светодиодов, не «выгорают» и не создают остаточного изображения. Максимальная детализация как в светлых, так и в темных сценах обеспечивается поддержкой стандарта HDR10+. Технология Ultra Viewing Angle, увеличивающая угол обзора гарантирует то, что изображение не будет выцветать при просмотре с любого ракурса. Высокую контрастность и яркость обеспечивают полная прямая подсветка Direct Full Array и антибликовое покрытие Ultra Black.

Черное полотно телевизора на стене портит декор? Теперь это не проблема: в режиме Ambient (заменяющим стандартное выключение), телевизоры новой линейки Samsung способны показывать фото, красивую анимацию или информационные сообщения для пользователя. При этом, специальное приложение для смартфона позволит наложить на заставку текстуру стены, чтобы она идеально подходила под интерьер. «Интерьерные» функции дополняются одним, почти невидимым пятиметровым проводом для подключения питания и всех внешних устройств, а также креплением к стене без зазора «No gap wall mount».

Не забыты и геймеры: на моделях QLED-телевизоров 2019 года происходит автоматический переход в игровой режим при подключении приставок. Время отклика удалось снизить до 13,5 мс, а динамическая подстройка черного цвета позволит разглядеть детали в темных сценах, которые другим геймерам будут недоступны. Телевизоры поддерживают технологии FreeSync и VRR, а также разрешение 4K с частотой кадров 120 fps. Новые модели также получат поддержку Apple TV и Apple AirPlay 2, благодаря чему пользователи смогут напрямую управлять своей библиотекой iTunes прямо с экрана телевизора.

Автор: Артем Костенко

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