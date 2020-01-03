Samsung представила мобильный персональный компьютер

Galaxy Book Flex Alpha сочетает в себе производительность ноутбука и мобильность смартфона. Он оснащен ультратонкой рамкой и дисплеем QLED. Устройство обеспечивает превосходное живое изображение на сверхъярком дисплее. Мобильный компьютер предлагает поддержку Active Pen, а энергоэффективность обеспечивает до 17,5 часов автономной работы.

Устройство весит всего 1,19 кг, а толщина составляет 13,9 мм. Он оснащен процессором 10-ого поколения с интегрированной графической системой Intel UHD, хранилищем NVMe SSD до 1 Тб. Поддерживает соединения USB-C, USB 3.0 и HDMI, а его встроенная биометрическая безопасность обеспечивает пользователям спокойствие, защищая конфиденциальные данные. Оперативная память 8 Гб и 256 Гб для хранения данных. Samsung Galaxy Book Flex Alpha станет доступным в первой половине 2020 года.