Samsung представила мониторы Odyssey Neo G9 57 и Odyssey ARK 55

Сегодня в рамках мероприятия Gamescom 2023 компания Samsung официально представила свои совершенно новые игровые мониторы флагманской серии Odyssey — модель Odyssey Neo G9 57 и Odyssey ARK 55 с панелями Dual UHD и частотой обновления до 240 Гц. Стоит сразу отметить, что в компании заявили, что оба этих монитора созданы для энтузиастов и истинных геймеров, «предлагая потрясающие технические характеристики», так что хотя цену новинок пока что никто не сообщил, можно быть уверенным в том, что мониторы будут очень дорогими — обычно ничего доступного для энтузиастов не выпускают.

Да и характеристики говорят о том, что это флагман с внушительной стоимостью — например, монитор Samsung Odyssey Neo G9 является условным первопроходцем в области Dual UHD, имея разрешение 7680x2160, что равно двум 32-дюймовым мониторам с UHD-разрешением по ширине. Дисплей использует технологию Samsung Quantum Matrix и имеет диаметр кривизны в 1000R с матовым покрытием дисплея. Также монитор получил сертификат DisplayHDR 1000 и максимальную частоту обновления в 240 Гц с временем отклика 1 мс (GTG), а также поддержкой технологии AMD Freesync Premium Pro. У Samsung Odyssey ARK 55 характеристики не хуже — это 55-дюймовый монитор с изогнутым экраном, разрешением 4K UHD 3840x2160, той же технологией Quantum Matrix от Samsung и поддержкой игр с HDR10+. Только частота обновления матрицы здесь 165 Гц, а не 240 гц, так что в определённом деле этот монитор проигрывает предыдущему.